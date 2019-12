Le campane cominciano a salire: la gru le issa sul campanile di San Paolo

La prima campana è stata issata stamattina, pochi minuti dopo le 10. Una alla volta, anche le altre otto verranno ancorate al campanile della chiesa San Paolo Apostolo a Vasto.

Gli operai sono al lavoro con l'ausilio di una gru, che prende dal sagrato una squilla alla volta per sollevarla fino alla cima della torre campanaria, anche quest'ultima di recente realizzazione: la prima pietra fu posata nel 2015. Lì, alla sommità del campanile, la campana viene presa in consegna da due operai, che provvedono ad alloggiarla nella cella campanaria.

Domenica scorsa, 8 dicembre, in occasione della Festa dell'Immacolata Concezione, la cerimonia in cui il parroco, don Gianni Sciorra, ha benedetto le campane, donate dai fedeli [LEGGI], auspicando di poterle suonare per la prima volta in occasione della messa della vigilia di Natale.