Futsal Vasto: vince l’under 17, sconfitte under 15 e under 19

Campionato under 15 | River Chieti - Futsal Vasto 7-2

Niente da gare per i baby biancorossi all'esordio del campionato di categoria. Sul sintetico di Chieti i ragazzi di mister Trapani vengono sconfitti nettamente dai teatini per 7-2. I due gol vastesi portano entrambi la firma di Luca Brettone.

Campionato under 17 | Futsal Vasto - Sant'Eusanio 5-2

Buona prova per la squadra di mister Porfirio che, nonostante una serie di errori su cui si dovrà lavorare per migliorare, supera 5-2 il Sant'Eusanio nella prima giornata di campionato. Nel primo tempo i vastesi vanno sul 2-0 con Coppola e Terpolilli. Nella ripresa i biancorossi vanno in gol con Borgia, di nuovo Terpolilli e l'esordiente Notarangelo, gli avversari provano a rientrare ma il Futsal Vasto conduce in porto la vittoria.

Campionato nazionale under 19 | Futsal Vasto - Real Dem 2-5

Prova opaca dei ragazzi di mister Giacomucci che, nel recupero della 10ª giornata contro la Real Dem, reggono solo nel primo tempo chiuso sul 2-2 con le reti di Aquilano e Santovito. Nella ripresa il gol non arriva nonostante la carta del portiere di movimento mentre gli avversari vanno a segno 3 volte per il 5-2 con cui si chiude la partita.