Forze dell’ordine recuperano 10 auto abbandonate a Punta Penna

"Nei giorni scorsi carabinieri, guardia di finanza e polizia locale di Vasto, nel corso di un servizio congiunto finalizzato alla prevenzione di reati e alla sicurezza della viabilità cittadina, hanno provveduto allo sgombero di dieci autovetture abbandonate in un’area a Punta Penna". Lo comunica una nota dell'amministrazione comunale. "Le auto, molte delle quali prive della necessaria copertura assicurativa sono state rimosse per violazioni di cui all'articolo 193 delle previste coperture, assicurative e per omessa revisione. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e per alcuni è scattata anche la confisca.

“Ringrazio tutte le forze dell’ordine - ha detto l’assessore alla Polizia locale, Luigi Marcello - per l’azione promossa congiuntamente a tutela della sicurezza dei cittadini. Un intervento messo in campo e che ha portato al sequestro di numerose autovetture in una zona periferica della città. L’azione di prevenzione e controllo viene portata avanti con grande determinazione e di questo non possiamo che ringraziare quanti operano giornalmente sul campo”.