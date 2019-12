Camion con rimorchio si ribalta a Vasto Sud e finisce di traverso sulla corsia

Poteva avere conseguenze molto gravi l'incidente che si è verificato nella tarda mattinata in A14 al km. 453 e 800, nei pressi dello svincolo autostrale di Vasto Sud. Per cause al vaglio della polizia stradale un camion con rimorchio è finito contro il guardarail e si è ribaltato, occupando completamente la corsia sud. Fortunatamente in quel momento non sopraggiungevano altri veicoli lungo il tracciato autostradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vasto, i sanitari del 118, il personale di Autostrade per l'Italia e la polizia stradale. L'autotrasportatore è rimasto lievemente ferito nell'incidente. In via precauzionale è stato trasportato all'ospedale di Chieti per accertamenti.

Al momento sulla carreggiata nord si viaggia su una sola corsia, per permettere ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza. In direzione sud i mezzi vengono fatti uscire e rientrare a Vasto Sud bypassando il tratto interrotto dall'incidente.