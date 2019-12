Appuntamento da non perdere alla Vineria per Passione: venerdì il concerto di Federico Sirianni

Appuntamento da non perdere, venerdì 13 dicembre, alla Vineria per Passione, a Vasto.

Nell'accogliente locale, che si trova al piano terra della Galleria De Parma, si terrà il concerto del cantautore Federico Sirianni, già vincitore del Premio Luigi Tenco.

Tre tappe in Abruzzo per l'artista genovese: giovedì a Lanciano, venerdì a Vasto alla Vineria per Passione, sabato a L'Aquila per l'Omaggio a Giorgio Gaber con lo spettacolo intitolato "Qualcuno era comunista".

La serata di venerdì 13 alla Vineria per Passione inizierà alle 20:30 con la cena degustazione alla carta, in cui ognuno potrà scegliere, in base ai propri gusti, ciò che preferisce del ricco e sfizioso menu proposto.

Alle 21:30 l'inizio del concerto. "Ho conosciuto Federico Sirianni proprio qui, nel nostro locale, qualche anno fa e mi sono innamorata del suo tipo di cantautorato", racconta Barbara Di Fonzo della Vineria per Passione. "Invito tutti a venire al concerto di questo artista a tutto tondo, che merita di essere ascoltato".