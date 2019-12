Rosa rossa e messaggio in una sfera trasparente: il dono Anps contro la violenza sulle donne

Una rosa rossa con un fiocco rosso e un messaggio racchiuso in una sfera di vetro trasparente.

È l’omaggio che gli uomini dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Vasto hanno dato alle donne in segno di solidarietà contro la violenza di genere e per ricordare la Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

L’iniziativa è stata promossa e sostenuta dal presidente della sezione Anps, Matteo Marzella. e dalla consigliera Maria Raffaele Di Martino.

All'iniziativa è intervenuta la dottoressa Felicia Zulli del Centro antiviolenza DonnAttiva del Comune di Vasto che, nel suo intervento, ha sottolineato la necessità di parlare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno, per liberare la donna dalla violenza in ogni sua forma e educare al rispetto della persona e dei diritti della donna.