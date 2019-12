"Incentivi alle imprese e all’autoimpiego", il convegno a San Salvo

L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, mercoledì 11 dicembre (ore 16.45) sarà a San Salvo (nella sala convegni del Gabri Park hotel) per partecipare all'incontro Incentivi alle imprese ed all'autoimpiego un'opportunità di crescita ed il ruolo della Regione Abruzzo e del Medio Credito Centrale.

“La Regione Abruzzo – dice Febbo – presenterà diversi importanti bandi per aiutare il mondo delle imprese e gli imprenditori che vogliono continuare ad investire e crescere nella propria attività. Nello specifico nei prossimi giorni pubblicheremo due specifici bandi per sostenere concretamente le piccole, medie e grandi aziende e quindi dare un impulso all'economia e all'occupazione attraverso una dotazione finanziaria di otto milioni e cinquecentomila euro circa del Por Fesr 2014-2020. A seguire procederemo con altri e specifici avvisi finalizzati a sostenere gli investimenti alle aziende e alla creazione di nuove opportunità imprenditoriali. Davanti a noi abbiamo una sfida economica da cogliere e da affrontare pertanto la nuova programmazione Por Fesr 2021-2027 deve essere uno strumento fondamentale per rilanciare il tessuto imprenditoriale abruzzese".