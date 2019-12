Presepi in mostra al castello e non solo: il programma degli eventi di Palmoli

Tempo di eventi natalizi anche a Palmoli. Nel programma stilato dall'amministrazione comunale con le associazioni locali il gradito appuntamento fisso è quello con "Il tuo presepe al castello" giunto alla quinta edizione. La rassegna presepiale ogni anno riesce a raggruppare decine di opere da tutto il territorio nella suggestiva location del castello marchesale.

Quest'anno, alla data di inizio della mostra si aggiungerà l'apertura del villaggio di Babbo Natale ne cortile del castello.

IL PROGRAMMA COMPLETO

16 dicembre: 15.30, "Diamo i numeri 1... 2... 3... Tombola", salone dell'accoglienza Sprar

21 dicembre: 18.30, Concerto di Natale, coro "La Fontana" di Cupello, chiesa Santa Maria delle Grazie

22 dicembre: 16.30, inaugurazione "Il tuo presepe al castello" e villaggio di Babbo Natale, cortile castello marchesale

26 dicembre: 21, serata di preghiera in musica Gruppo Jesus, chiesa Santa Maria delle Grazie

3 gennaio, 18, proiezione film per bambini e ragazzi con merenda, locali ex forestale