Casalbordino vince e allunga in vetta. Successo casalingo del San Salvo

Prezioso successo casalingo del San Salvo che risale la classifica e si piazza a quota 27 punti, appena 4 lunghezze dietro la seconda in classifica. Nella sfida giocata al Bucci i biancazzurri disputano una prova di carattere, dovendo resistere per oltre un tempo in inferiorità numerica. Molino segna dopo appena 3 minuti, poi allo scadere del primo tempo raddoppia Vasiu. A metà ripresa il Villa va in gol per provare a rientrare in partita ma i sansalvesi resistono e conducono in porto la vittoria.

Il Casalbordino torna al successo dopo i due pareggi consecutivi e riporta il vantaggio in classifica in doppia cifra, salendo sul +11 grazie agli stop delle dirette inseguitrici. A Raiano i giallorossi vanno in gol con Fieroni nel recupero del primo tempo. Poi, alla mezz'ora del secondo tempo, il gol di Letto mette il sigillo sulla partita che consolida il primato in classifica dei casalesi.

La 16ª giornata

Elicese - Fossacesia 2-0

Atl.Lanciano - Miglianico 1-0

Casolana - Silvi 1-1

Fater Angelini - Val di Sangro 4-0

Raiano - Casalbordino 0-2

San Giovani Teatino - Ovidiana Sulmona 1-1

San Salvo - Villa 2015 2-1

Scafa Passo Cordone - Ortona 1-1

Virtus Ortona - Bucchianico 2-0

La classifica: 42 Casalbordino; 31 Scafa Passo Cordone; 30 Ovidiana Sulmona, Elicese; 27 Silvi, San Salvo; 26 Villa 2015; 25 Ortona; 23 Miglianico; 22 Fater Angelini; 21 Val di Sangro; 17 Fossacesia; 16 Casolana; 15 San Giovanni Teatino; 12 Virtus Ortona, Raiano; 10 Bucchianico; 4. A. Lanciano