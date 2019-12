Aria di Natale a Gissi: gli eventi in programma

In occasione del mercatino natalizio di sabato scorso, a Gissi sono state accese le luminarie che caratterizzeranno il periodo natalizio.

Dopo l'evento di sabato, nelle prossime settimane si terranno le altre iniziative inserite nel programma stilato dall'amministrazione comunale insieme alle altre realtà locali:

- Domenica 15 dicembre: dalle 16.30 la 23ª edizione de "Il Re poverello", il presepe vivente a cura dell'Istituto San Francesco in località "Rosario.

- Venerdì 20 dicembre: dalle 17, "Aspettando Babbo Natale", largo La Porta e corso Remo Gaspari

- Sabato 21 dicembre: 17.30, Santa Messa. 18.30, Concerto bandistico di Natale, chiesa di San Bernardino, associazione Amici della musica.

- Sabato 28 dicembre: 17.30, Santa Messa. 18.30, Concerto di musica Gospel "Non solo Gospel", chiesa di San Bernardino.

- Domenica 29 dicembre: 18.30, "Allegra ma non troppo", spettacolo teatrale di Pina Bellano, centro polisportivo "A. Moro".

- Lunedì 6 gennaio: 18, "Arriva la Befana".