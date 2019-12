Vasto sbanca Assisi: 80-92 con 33 punti di Oluic. Le due sconfitte sono solo un brutto ricordo

Vasto Basket sbanca il parquet di Assisi e si rilancia dopo le due sconfitte consecutive.

I 12 punti di distacco frutto di una condotta di gara impeccabile del quintetto di coach Ambrico, Sugli scudi Oluic, il solito trascinatore con i suoi 33 punti personali, Ucci (16) e Lovatti (14).

I padroni di casa riescono a chiudere in vantaggio i primi due parziali, ma i 3 punti avanti (49-46) con cui chiudono la seconda frazione non li mettono al riparo dalla reazione degli abruzzesi che, nel terzo quarto, mettono la freccia del sorpasso e, nell'ultimo, prendono il largo. Lovatti mette il sigillo definitivo alla contesa, fissando il risultato sull'80-92 per i biancorossi. Prestazione maiuscola.

Assisi-Vasto Basket 80-92 (Parziali: 27-25, 49-46, 64-68)

Assisi: Cesana D. 13, Provvidenza 14, Capezzali 12, Meccoli 13, Quercia 5, Papa ne, Metalla 4, Faina 8, Gramaccia 7, Nana 4, Fondacci ne.. All. Piazza

Vasto: Marino 9, Lovatti 14, Ucci 16, Oluic 33, Paul 2, Marchesani ne, Di Tizio 12, Delle Donne ne, Maggi ne, Peluso G. 6, Peluso A. ne.. All. Ambrico