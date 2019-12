Feste natalizie al via: il carillon vivente incanta Vasto

Con la giornata dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, entrano nel vivo le festività natalizie con diversi appuntamenti in città. Nel pomeriggio di oggi i bambini hanno decorato gli alberi di Natale accanto alla concattedrale di San Giuseppe. Poi, alle 17.30, ha fatto la sua comparsa in centro storico il carillon vivente.

L'originale pianoforte "su ruote" con una ballerina in carne e ossa che si muove leggiadra proprio come i carillon di una volta, è un'attrazione che, negli anni, ha conquistato grandi consensi con performance in ogni parte del mondo. L'idea di Mauro Grassi è tanto semplice, richiamandosi ai tradizionali carillon, quanto originale e affascinante. Dopo l'uscita da palazzo d'Avalos, il carillon ha percorso le vie del centro con un corteo di persone affascinate che l'hanno seguito lungo tutto il percorso.

Le note suonate al piano e la leggiadria della ballerina hanno suscitato emozioni in chi ha assistito all'esibizione del carillon vivente che, nelle prossime settimane, sarà protagonista - tra le altre località - a Disneyland Paris.