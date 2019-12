Parte oggi il programma natalizio di San Salvo. Tutti gli eventi in calendario

Partono oggi gli eventi natalizi di San Salvo. Alle 15.30, al centro commerciale "Insieme" si terrà "Natale Insieme" che raccoglierà in esposizione i presepi preparati dalle scuole. Domani, 8 dicembre, dal mattino, sarà la volta di Ambulanti in città, la tradizionale fiera natalizia della Confcommercio di Chieti. A seguire Christmas Time, street art con farfalle luminose itineranti.

Tra i vari eventi, da segnalare l'appuntamento particolarmente sentito dalla comunità sansalvese con il tradizionale "Fuoco di San Tommaso" in programma il 20 dicembre in piazza San Vitale (17.30).

Sempre da domani, infine, saranno attive in piazza Papa Giovanni XXIII la pista di pattinaggio e la Casa di Babbo Natale.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 7 dicembre 2019

ore 15:30 Centro Commerciale Insieme - NATALE INSIEME: 2ª Edizione Progetto Presepi

Domenica 8 dicembre 2019

ore 07:30 a seguire Via Duca degli Abruzzi/via Istonia - AMBULANTI IN CITTÀ: Fiera di Natale organizzata dalla Confcommercio di Chieti

ore 17:00 Vie del Centro (Via Roma - Corso Umberto) - CHRISTMAS TIME: Street art con Farfalle luminose itineranti

ore 17:20 Museo Civico Porta della Terra - apertura 7ª mostra concorso ARTI PRESEPIALI

ore 19:15 Chiesa di San Giuseppe - CORALE WARM UP - CONCERTO DI NATALE: “Così celeste 2019”

Giovedì 12 dicembre 2019

ore 18:30 Chiesa Madonna dell’Addolorata (ex chiesa S. Nicola) - CONCERTO DI NATALE: Coro “San Salvo in...canto”

ore 21:00 Sala Teatro Centro Culturale A. Moro - Commedia: “LA PROVVIDENZA” regia Domenico TURCHI

Sabato 14 dicembre 2019

ore 17:00 Vie del Centro (Via Roma - Corso Umberto) - LA CARROZZA DI BABBO NATALE: Girovagando per le vie del Centro

ore 16:00 Parrocchia Resurrezione di N.S.G.C. San Salvo Marina - IL NATALE DEI... TALENTI

Domenica 15 dicembre 2019

ore 16:00 Parrocchia Resurrezione di N.S.G.C. San Salvo Marina - IL NATALE DEI ...TALENTI

ore 16:30 Vie del Centro (in caso di pioggia palestra di via De Vito) - BIMBI IN FESTA CON BING E IL LEGNOGIOCANDO: Arriva BING la simpatica mascotte e divertimento per tutti con i giochi in legno di una volta

Mercoledì 18 dicembre 2019

ore 18:00 Chiesa San Giuseppe – CONCERTO DI NATALE dell’Orchestra della scuola “Salvo D’Acquisto”

Venerdì 20 dicembre 2019

ore 17:30 Piazza San Vitale - FUOCO DI SAN TOMMASO e rievocazione storica

Sabato 21 dicembre 2019

ore 08:00 a seguire Via Roma - FESTA DEL CIOCCOLATO: Un po’ dolce... un po’ salato - Associazione Eventi e Servizi srl

ore 17:00 Vie del Centro - TRA LE NUVOLE: Performance itinerante con la baracca dei Buffoni

Domenica 22 dicembre 2019

ore 08:00 a seguire Via Roma - FESTA DEL CIOCCOLATO: Un po’ dolce... un po’ salato - Associazione Eventi e Servizi srlore

16:00 Centro Storico (in caso di pioggia Lunedì 23) – 6ª rappresentazione del PRESEPE VIVENTE “Tu scendi dalle stelle”

Lunedì 23 dicembre 2019

ore 16:30 Via Istonia (Portici) - ANIMAZIONI E GIOCHI per bambini

ore 19:00 Via Istonia (Portici) - Bar dei Portici djset e musica dal vivo

Martedì 24 dicembre 2019

ore 10:30 Vie del Centro - ARRIVA L’ALLEGRA BRIGATA DEI PERSONAGGI DEI CARTOONS: Minnie, Topolino, Vampirina e i personaggi di Toy Story tutti insieme per un magico incontro

Sabato 28 dicembre 2019

ore 21:00 Chiesa di San Giuseppe - THE PRECIOUS GOSPEL SINGERS: Concerto Gospel Choir

Domenica 29 dicembre 2019

ore 17:00 Palestra Via De Vito - IL MAGO DELLE BOLLE: Fantashow di bolle di sapone

Domenica 5 gennaio 2020

ore 10:30 Museo Civico “Porta della Terra”- Premiazione 7ª mostra concorso ARTI PRESEPIALI

ore 16:00 Palestra Via Verdi – Seconda edizione TOMBOLA UMANA a cura Pro Loco San Salvo

ore 18:00 Vie del centro - LA PASQUETTA a cura degli Amici della Pasquetta

Lunedì 6 gennaio 2020

ore 16:30 Sala Porta della Terra - LE AVVENTURE DI STUART, KEVIN & BOB (Minions): Il teatrino dei burattini

Da domenica 8 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020

Piazza Papa Giovanni XXIII - PISTA DI PATTINAGGIO: divertimento per grandi e piccini

Piazza Papa Giovanni XXIII – La Casa di Babbo Natale