Pareggio in rimonta dopo un match entusiasmante: il Futsal Vasto chiude 4-4 con il Sulmona

Pareggio in rimonta dopo una gran partita per il Futsal Vasto nella sfida casalinga con il Sulmona Futsal. La squadra biancorossa chiude 4-4 dopo essere andata sotto di due gol a fine primo tempo e aver dovuto quindi inseguire. Un punto a testa per le due squadre che non si sono risparmiate e hanno giocato sempre a viso aperto facendo divertire il pubblico sugli spalti. Prima del fischio d'inizio la società biancorossa - in collaborazione con librerie Giunti - ha donato ai ragazzi della sua scuola calcio un libro, Wonder di R. J. Palacio, come dono natailizo.

La partita. È un primo tempo con i ritmi alti quello che va in scena al Palasalesiani. In avvio di partita il Futsal Vasto è pericoloso con due azioni di Colombaro e Falorio. Poi ancora Colombaro è protagonista con un’assist per Della Morte che calcia in porta ma trova la parata del portiere avversario. Il Sulmona può usufruire di un tiro libero per il raggiunto numero dei falli ma Della Penna riesce a neutralizzare la conclusione di Junior. Allo scadere però cambia il risultato. Il Sulmona prima trova il gol del vantaggio sfruttando un’incertezza difensiva dei vastesi, poi raddoppia nel recupero andando negli spogliatoi avanti 2-0.

Nel secondo tempo il Futsal Vasto riparte arrembante per riaprire la partita. All’8’ è bravo il portiere sulmonese a respingere prima su Gaspari e poi su Laccetti. Al 15’ è ancora decisivo il portiere sulmonese nel negare il gol ai biancorossi che però subiscono il gol del 3-0. Al 16’ la squadra di casa riesce a tornare in partita andando a segno con Gaspari. Poi bravo Della Penna a respingere la conclusione dell’attaccante ospite e poi, ancora, al 22’ nega il gol ai sulmonesi. Al 22’ Salvatore calcia in rete l’assist di Colombaro portando i vastesi al -1 (2-3). Ma non passa neanche un minuto e il Sulmona si riporta a distanza di sicurezza segnando il 4-2. Il match si infiamma ed è ancora Salvatore, al 25’, a segnare riportando i suoi di nuovo ad una lunghezza dagli avversari (3-4). Il Sulmona sceglie di giocare con il portiere di movimento ed è ecco che arriva il gol del pareggio vastese. La firma è ancora quella di Dante Salvatore, oggi in versione finalizzatore implacabile, per il 4-4 che scatena l’entusiasmo del pubblico.

Un punto a testa per le due formazioni e tanti applausi per una partita che ha regalato emozioni. Il Futsal Vasto sale a quota 17 punti in classifica, un altro passo in avanti verso l'obiettivo salvezza. Sabato prossimo sfida in casa dell'Hatria Team, formazione che segue i biancorossi in classifica a 12 punti.

La 12ª giornata

Es Chieti - Magnificat 1-3

A.Padovani - Area L'Aquila 5-4

Atl.Silvi - Futsal Lanciano 5-4

Futsal Vasto - Sulmona Futsal 4-4

Lions Bucchianico - Hatria Team 2-2

Orione Avezzano - La Fenice 2-1

Sport Center - Lisciani Teramo 6-1



La classifica: 34 Atl. Silvi, Magnificat; 25 A. Padovani; 24 Futsal Lanciano; 22 Sport Center; 21 Orione Avezzano*; 19 Sulmona Futsal*; 17 Futsal Vasto; 12 Hatria Team; 10 Es Chieti; 7 Area L'Aquila; 5 Lions Bucchianico; 4 La Fenice, Lisciani Teramo. *una partita in meno