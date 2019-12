Candidato sindaco? Di Michele Marisi non conferma, né smentisce: "Mi sporcherò le mani"

C'è anche il suo volto nel mazzo di carte dei candidati con cui il centrodestra di Vasto si presenterà alla partita elettorale del 2021. Nella coalizione, all'opposizione ormai da 13 anni e mezzo, già da mesi è scattato il totocandidati. Circola il nome di Marco di Michele Marisi tra possibili aspiranti alla carica di sindaco.

A Timeout, il segretario cittadino di Fratelli d'Italia non conferma, né smentisce [VIDEO, al minuto 53]: "Sicuramente c'è un momento nella vita politica di ognuno in cui bisogna sporcarsi le mani, perché poi si dice: 'Io ho le mani pulite', senza averle mai messe al servizio dell'amministrazione pubblica. Mi sporcherò le mani sicuramente per contribuire a costruire una coalizione ampia, che comprenda non solo i movimenti e i partiti del centrodestra, ma anche tutte quelle persone, quei professionisti che oggi possono esprimere tanto e che non si sono finora impegnati nell'amministrazione della città. Mi sporcherò le mani sicuramente per dare un nuovo metodo al centrodestra, un nuovo metodo di lavoro per mettere in campo delle idee che possano restituire una dignità a questa città. Noi non dobbiamo dare sogni e speranze, noi dobbiamo essere in grado di realizzare i sogni e le speranze di quei vastesi che credono ancora che questa possa essere una città straordinaria e che non debba essere trattata così come è stato finora. Ho sentito la scorsa puntata in cui Alessandra Cappa, che è persona intelligente e ha detto: 'Non so se campo'. Io dico che voglio campare e voglio vivere per cercare di restituire un volto a questa città, per cercare di ridare un'anima a questa città. Ce la metteremo tutta per cercare di dare una risposta ai cittadini di Vasto".