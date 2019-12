Tre vastesi nel direttivo della Famiglia Abruzzese Molisana di Bologna

La Famiglia Abruzzese Molisana, storica associazione di conterranei residenti nella provincia di Bologna, ha rinnovato il suo consiglio direttivo che resterà in carica fino al 2023. Alla guida c'è il presidente Luigi Ucci, orginario di Lanciano, e nel nuovo direttivo c'è l'ingresso di tre professionisti vastesi che, da diversi anni, vivono e lavorano nel capoluogo emiliano. Si tratta di Francesco Mileno, Andrea Spadaccini (segretario) e Federico Brindisi (tesoriere).

L'associazione ormai da decenni è punto di riferimento per le persone originarie delle due regioni che risiedono nel bolognese e, con le sue tante iniziative, contibuisce a diffondere la cultura di Abruzzo e Molise. "A fine novembre - spiega a Zonalocale Andrea Spadaccini - ci sono state tre giornate che hanno portato sotto le due torri tanti operatori turistici abruzzesi, per parlare delle bellezze storiche e naturalistiche del nostro territorio. Visto il successo della cena conclusiva a base di pallotte cacio e uova, ci sarà l'11 dicembre un aperitivo di Natale, Masser m'abbott, con salumi tipici e birre artigianali abruzzesi.

Il nuovo evento - all'Enoteca La Taglierai in via Lame 108a - oltre per agli auguri di rito, sarà anche l’occasione per parlare delle iniziative in programma nei prossimi mesi". L'invito è rivolto a tutti gli abruzzesi e molisani che vivono a Bologna e dintorni - ma non solo - e vogliono unirsi a loro conterranei per momenti conviviali e altre iniziative.

Per info sia sull’evento che sulle attività associative

Federico Brindisi - federico.brindisi@hotmail.it

Andrea Spadaccini (segretario) spadaccini_andrea@hotmail.it

