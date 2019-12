Tennistavolo, la vastese Margherita Cerritelli premiata dal Coni Abruzzo

Premiate dal Coni Abruzzo, nella annuale Festa dello Sport tenutasi ieri nell’aula magna della facoltà di Scienze Motorie di Chieti Scalo, le due medaglie d’oro di Margherita Cerritelli che a maggio di quest’anno si è laureata campionessa italiana di tennistavolo nel singolo e nel doppio misto di 4° Categoria.

Una duplice medaglia che il Coni ha voluto riconoscere con merito all’attuale detentrice del titolo italiano e che giungono dopo il tributo ricevuto lo scorso anno in occasione della medaglia d’argento ottenuta invece nel doppio misto di 5° Categoria.

Soddisfazione nell’ambiente dell’Asd Tennistavolo Vasto che affida al presidente Comparelli il commento riguardo all’importante riconoscimento: "Un premio al lavoro che riconosce sia l’atleta che il gruppo che non solo con lei, ma anche con altri ragazzi sta sviluppando in maniera ottimale un progetto di cui Margherita rappresenta un risultato importantissimo e assolutamente evidente e che a nostro modo di vedere deve rappresentare la punta dell’iceberg".

"Il talento di Margherita Cerritelli è ormai palese ed è confermato dal fatto di essere stata da poco inserita nel programma della Nazionale di sostegno e incentivazione allo sport di alta prestazione che l’ha posta sotto la lente di ingrandimento dei selezionatori e tecnici della nazionale italiana della quale lo scorso ha anche vestito la maglia in un torneo nazionale per il quale è stata convocata a Lignano. Auspichiamo e ne siamo sicuri che la ragazza saprà sempre più porsi all’attenzione dei tecnici della nazionale che periodicamente vengono qui a Vasto a osservare la sua crescita e i suoi miglioramenti tecnici ma altri ragazzi stanno mettendosi in mostra e proprio ieri hanno fatto il loro esordio nel ranking nazionale".

"Vale la pena segnalare nella categoria Giovanissimi la posizione n° 40 ottenuta dal giovane Christopher Ronzitti come le posizioni 47 e 71 della categoria Ragazze ottenute rispettivamente da Flavia Molino e da Viola Di Rienzo. Sicuramente buone anche le posizioni di Emanuela Bozzelli e Maria Chiara Trombetta che invece esordiscono rispettivamente alle posizioni N° 86 e 94 della categoria Allieve. Sempre riguardo alle nuove classifiche di fresca pubblicazione, vengono confermate invece sostanzialmente le posizioni di Giulia Ciferni e della stessa Cerritelli che permangono tra le prime cento atlete italiane assolute, mentre invece va registrata la buona crescita di Marzia Comparelli che rosicchia una ventina di posizioni piazzandosi al numero 67 della classifica generale per la categoria juniores ai vertici delle atlete italiane di 5° categoria. Nella categoria Juniores fa la sua prima apparizione anche l’ottima Mia Di Santo che si posizione al numero 101 della classifica di categoria. Nel maschile significativa la crescita di Niccolò Di Santo che con un bottino di oltre 800 punti, ottenuti negli ultimi incontri, scala la classifica e si posiziona quasi a metà della categoria Allievi al numero 296 del ranking nazionale. Metà classifica anche per lo Juniores Matteo Ronzitti che si posiziona al n° 393 della categoria maschile Allievi".