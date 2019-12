Stivaletta lascia la Vastese a approda alla capolista San Nicolò Notaresco

Si separano le strade tra Cristian Stivaletta e la Vastese Calcio. Il centrocampista classe 1995 lascia il club biancorosso per approdare al San Nicolò Notaresco, capolista del girone F di Serie D.

Con la Vastese, considerando la parte dell’attuale, 3 stagioni calcistiche con 19 gol messi a segno in altrettanti campionati di Serie D (11 nel torneo 2017/2018, 6 nello scorso e 2 quest’anno).

"A lui - si legge in una nota della società - il ringraziamento del club per la professionalità, l’impegno e l’amore dimostrato per i colori biancorossi, augurandogli un sincero in bocca al lupo per il futuro".