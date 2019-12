Nasce "sansalvo.info", sito di informazione turistica e "good news"

"Un sito contenitore di bellezza, positività e propositività". Così è stato presentato ieri pomeriggio nell'aula consigliare del Comune di San Salvo il portale d'informazione turistica sansalvo.info. A ideare il sito sono state la giornalista Antonia Schiavarelli e Monica Marinari, già attiva in in campo associativo con Lory a Colori; nella presentazione sono state affiancate dall'assessore al Turismo Tonino Marcello.

La Schiavarelli non ha nascosto di essersi stancata, dopo le precedenti esperienze giornalistiche, della cronaca che in una testata rappresenta solitamente la categoria che porta più accessi: "Per questo ho proposto l'idea a Monia, fare un portale turistico della città e che parli di belle notizie. Il turismo è intesto come lo intendeva l'ex sindaco Arnaldo Mariotti, il primo a lanciare l'idea di turismo comprensoriale, cioè non confinato solo a un territorio".

Sul sito, già on line, oltre a trovare riferimenti su attività ristorative e ricettive, si potrà "conoscere la nostra comunità e i principi sui quali si fonda. Presenteremo le persone di San Salvo e sarà di supporto alla città, tutti potranno fare proposte per far crescere il territorio".

È presente, inoltre, lo spazio Good news, dedicato alle buone notizie riguardanti la città e il territorio. "Le persone – ha aggiunto la Marinari – sono animate di buoni propositi, deve venir fuori una bellissima San Salvo".

Infine, Marcello: "Benvenga un'iniziativa di supporto alla città che ci aiuterà a slegare il nome di San Salvo nei primi risultati delle ricerche on line da cronaca, droga e alcool".

Per iniziare, in questo periodo, sarà possibile trovare tutti gli eventi natalizi in programma nel territorio.