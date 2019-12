Maggioranza alla "prova dei 9": si vota la mozione di sfiducia al presidente Del Piano

La diretta streaming: VIDEO

È il giorno del voto di fiducia a Mauro Del Piano. I nove consiglieri di opposizione hanno presentato una mozione di sfiducia per revocare il presidente del Consiglio comunale di Vasto. È il primo punto all'ordine del giorno. Le forze politiche di maggioranza, nelle scorse settimane, hanno dichiarato che saranno compatte nel respingere la sfiducia. Oggi centrosinistra atteso dalla prova dei nove in aula.

L'ordine del giorno - Questi i temi di cui di dibatterà nell'Aula Vennitti:

1. Revoca del Presidente del Consiglio Comunale ex art.10 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

2. Interrogazioni ed Interpellanze

-Interpellanza presentata il 16 ottobre 2019, n.58924 di prot., dal consigliere comunale Edmondo Laudazi, in merito a “ Attività connesse all’avvenuta approvazione del regolamento disciplinante l’installazione dei dehors – Censimento dei manufatti e delle concessioni abusive ed esecuzione delle ordinanze sospese”;

-Interpellanza presentata il 21 ottobre 2019, n.59675 di prot., dal consigliere comunale Edmondo Laudazi, in merito a “ Progetto di fattibilità per la realizzazione dell’Isola Ecologica con annesso Centro Comunale del riuso, in loc. San Leonardo-Riacquisizione locali centro revisioni”;

-Interrogazione presentata il 21 ottobre 2019, n.59922 di prot., dal consigliere comunale Vincenzo Suriani ed altri, in merito a “ Nuova disposizione stalli di sosta in Via Giulio Cesare”;

-Interrogazione presentata il 24 ottobre 2019, n.60623 di prot., dai consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero, in merito a “ Illuminazione parcheggio fotovoltaico;

-Interrogazione presentata il 7 novembre 2019, n.62734 di prot., dai consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero, in merito a “ Illuminazione via del Cimitero;

-Interpellanza presentata il 15 novembre 2019, n.64810 di prot., dai consiglieri comunali Dina Carinci e Marco Gallo, in merito a “ Reddito di cittadinanza. Legge n.26/2019”;

-Interpellanza presentata il 15 novembre 2019, n.64810 di prot., dai consiglieri comunali Dina Carinci e Marco Gallo, in merito a “ Fontanelle ecologiche”;

3. Situazione sanitaria ed ospedaliera del Vastese;

(Argomento richiesto in data 28.10.2019, n.61098 di prot., dai consiglieri Giangiacomo, d’Elisa, Suriani, Cappa, Prospero)

4. Mozione presentata il 27.09.2019, n.55399 di prot., dal consigliere Maria Molino ed altri in merito a “ Stato di emergenza climatica ed ambientale”;

5. XXX anniversario del gemellaggio Vasto-Perth – Provvedimenti;

6. Proposta di deliberazione presentata in data 05.11.2019 dal consigliere Alessandro d’Elisa ed altri avente in oggetto “Atto di indirizzo politico per revoca decreto sindacale n.13 del 30.10.2019”;

7. Mozione presentata il 20.11.2019, n.65866 di prot., dal consigliere Guido Giangiacomo avente ad oggetto “Detenzione locali presso impianto Palazzetto BCC da parte della società privata Pulchra Ambiente S.R.L. ”;

8. Proposta di deliberazione presentata in data 22.11.2019, n.66484 di prot., dal consigliere Francesco Prospero ed altri avente in oggetto “Realizzazione campo sportivo in località Incoronata da parte della Società “ Aqualand del Vasto Srl”;

9. Mozione presentata il 25.11.2019, n.66727 di prot., dal consigliere Edmondo Laudazi ed altri in merito a “Regolamento Edilizio Tipo (RET) approvato con delibera del Consiglio Comunale n.71 del 29.07.2019-Chiarimenti ed integrazioni ”;

10. Mozione presentata il 26.11.2019, n.66946 di prot., dal consigliere Alessandro d’Elisa in merito a “ Riqualificazione Mercato Santa Chiara”;

11. Proposta di deliberazione presentata in data 27.11.2019, n.67299 di prot., dai consiglieri Vincenzo Suriani e Francesco Prospero avente in oggetto “Organizzazione Siren Festival 2020”.