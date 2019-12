Domenica torna nel centro storico di Vasto la magia del carillon vivente

Torna a Vasto dopo tre anni il carillon vivente, una delle attrazioni di strada più affascinanti. Domenica 8 dicembre, a partire dalle 17.30, il carillon di Mauro Grassi - un pianoforte con ruote su cui danza una ballerina in tutù, proprio come un vero carillon - farà la sua comparsa in centro storico e, c'è da starne certi, regalerà momenti emozionanti.



Il Carillon

Ormai simboleggia e rappresenta la poesia, la fantasia, l’originalità e la genialità degli Artisti italiani nel mondo, e ha rappresentato la Francia in tour per le Ambasciate nel mondo ed è stato protagonista, regalando magia ed emozioni, in tutti i continenti dopo aver vinto il primo premio al Carnevale di Venezia. Un curriculum ricco di successi ed appuntamenti importanti oltre che di consensi di critica straordinari. Un'idea semplice, geniale ed estremamente suggestiva: un pianoforte meccanico munito di ruote e motore che vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista/pilota mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù! Tutto come fosse un vero carillon d’altri tempi … itinerante con l’unica pretesa di lasciare un romantico ricordo agli spettatori!

Quando passa il Carillon di Mauro Grassi la poesia fa irruzione in un palcoscenico a cielo aperto. Scorrono suoni docili, s’intrecciano giochi di luci bianche e l’incanto scandisce il tempo ad uno scenario onirico, fiabesco. Tra la gente emerge la figura bianca di una ballerina e un piano che suona: ed ecco la magia del carillon, che ruota e trasporta i presenti in una danza leggera, che proietta gli spettatori in un film di Fellini, che regala ancora una volta l’infanzia. C’è la spensieratezza, la leggerezza, lo sguardo dei bambini, gli occhi maturi di chi ricorda ciò che è stato e si concede di fluttuare nel sogno di quella danza. La luce dipinge traiettorie, la musica avvolge, scalda, rinfranca, abbraccia. Fa spazio alla bellezza e se ne prende cura. Un’idea che ha visto i protagonisti sulle copertine dei giornali di tutto il mondo e protagonisti soltanto negli ultimi anni in lunghe tournèe in Missouri (USA), Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia, Romania, Olanda, Francia, Inghilterra.

Mauro Grassi ha portato la magia del Carillon Vivente anche ad Istanbul, in Albania, Hong Kong in Cina, a Bangkok ed al “Dubai shopping festival”. Appuntamento di grande rilevanza internazionale la partecipazione ai festeggiamenti della Repubblica Francese il 14 luglio 2017 a Parigi. A dicembre 2018 Mauro Grassi è stato protagonista con il suo Carillon a Macau (Honk Kong), Orange e Brignoles (Francia) ed a Bangkok per il Capodanno; nel 2019 a Taiwan. Tra i prossimi appuntamenti ci saranno due giornate a Disneyland Parigi, il 18-19 dicembre, poi il 4-5 gennaio a Malaga, in Spagna, e dal 22 al 29 gennaio a Honk Kong per il capodanno cinese.