Cannarsa (Geav): "Sacchi di immondizia indifferenziata abbandonati nella villa comunale"

Invece di fare la differenziata, buttano i sacchi d'immondizia dentro la villa comunale. Chi siano a farlo è ignoto. Marco Cannarsa, responsabile delle guardie ecologiche volontarie (Geav) di Vasto, chiede interventi immediati di pulizia per smascherare coloro che hanno scambiato il parco pubblico in una discarica a cielo aperto.

Il responsabile locale dell'associazione Geav mostra a Zonalocale i punti in cui sono stati abbandonati sacchi di pattume: "Ignoti li hanno ammucchiati vicino al cancello sud di via San Michele e, dalla parte opposta, sotto un groviglio di alberi non potati da anni sul lato di via Cavour. Servono controlli. All'amministrazione comunale abbiamo detto di essere disposti a farli per garantire presenza e sorveglianza che fungano da deterrente, ma la nostra proposta è caduta nel vuoto. La villa comunale - afferma Cannarsa - necessita di manutenzione costante: i muretti del laghetto perdono pezzi, i bagni pubblici sono chiusi, le aiule e i viali devono essere puliti costantemente. Proprio pochi giorni fa mi sono trovato ad aiutare un'anziana scivolata sulle ghiande che ricoprono viale della Rimembranza, la strada principale del parco".