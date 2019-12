Innovazione, ricerca e formazione: ad Aumatech il riconoscimento Award 4.0

L'azienda sansalvese Aumatech si conferma come una delle eccellenze del territorio. Lo scorso 30 novembre, al centro congressi della fiera di Bari, in contemporanea con l'evento Mecspe 2019 - fiera di settore dedicata alle tecnologie per l'innovazione - sono stati assegnati i riconoscimenti Award 4.0. Sugli oltre 500 espositori sono state premiate 15 aziende con sede in Italia. Aumatech è stata scelta e premiata per il valore dell'innovazione, la ricerca e la formazione continua nel campo dell'industria 4.0.

Aumatech ha avanzato la sua candidatura con la propria soluzione di assemblaggio saldatura e testing dei pacchi batteria, progettata per rispondere ai requisiti di industria 4.0. I principali vantaggi applicativi sono: flessibilità, modularità, tracciabilità, controllo di processo in continuo, connettività multipla e ridondante, resilienza all'interruzione di potenza, il tutto in un contesto di contenimento dei consumi energetici: l'energia utilizzata per i test viene re-immessa nella rete. L'utilizzo è per l'assemblaggio di celle cilindriche per attrezzi da lavoro, giardinaggio, mobilità e può essere estesa alle celle tipo pouch oppure prismatiche utilizzate maggiormente nel campo dell'automotive.

"È il riconoscimento alla nostra attività e all'impegno continuo nell'offrire soluzioni tecnologicamente avanzate ai nostri clienti - ha commentato Marco Monaco, uno dei soci fondatori dell'azienda -. Un grazie particolare a tutti coloro che ci supportano nella nostra visione d'impresa, ai nostri dipendenti e ai collaboratori".