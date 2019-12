In contrada Crivella l’ennesimo incidente auto-cinghiale

L'ennesimo scontro tra auto e cinghiale dimostra che quel tratto di strada è insidioso. L'attraversamento di ungulati è giornaliero sulla provinciale che attraversa conteada Crivella, a Pollutri.

L'ultimo incidente in ordine di tempo è di ieri sera, quando una vettura è rimasta seriamente danneggiata nella parte anteriore: un cinghiale è sbucato all'improvviso e, per l'automobilista, non c'è stato modo di evitarlo. Per fortuna, in base alle prime informazioni, nessun danno fisico grave.

Le foto sono state scattate da un automobilista in transito, che le ha inviate a Zonalocale per sollevare, per l'ennesima volta, il problema. Raccolte di firme e proteste finora non sono servite a indurre le autorità competenti a prendere provvedimenti.