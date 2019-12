Con le fave salvò Pollutri dalla carestia: da 300 anni il culto di San Nicola

Furono le fave di San Nicola, tre secoli fa, a sfamare la popolazione, salvandola dalla carestia: questa tradizione, tramandata oralmente di generazione in generazione, fa sì che il culto del Santo e l'usanza di bollire le fave col fuoco fatto ardere sotto i calderoni richiami in piazza non solo i pollutresi, ma anche tante persone provenienti dai centri vicini.

Il video del rito delle fave e le interviste al sindaco, Mario Nicola Di Carlo, e alle donne che hanno curato cucina e distribuzione al popolo delle fave di San Nicola.