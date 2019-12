"Incentivi alle imprese e all’autoimpiego": il convegno organizzato dallo Studio Paradiso

"Incentivi alle imprese e all’autoimpiego. Un’opportunità di crescita e il ruolo della Regione Abruzzo di Invitalia e del Medio Credito Centrale". E’ il titolo dell’incontro promosso dallo Studio Paradiso di San Salvo in programma mercoledì 11 dicembre alle ore 16.45 nella sala convegni del Gabri Park Hotel di San Salvo in via Pertini. "Parleremo del ruolo del medio credito centrale a supporto degli investimenti per favorire l’incontro tra gli imprenditori delle imprese e gli istituti che operano del credito. La conoscenza e la professionalità sono gli unici strumenti per affrontare l’attuale congiuntura economica per dare fiducia alle aziende del nostro territorio”.

A dichiararlo il dott. Antonio Paradiso, commercialista e revisore legale responsabile dello Studio Paradiso, coordinatore del convegno che ha ricevuto il patrocinio della Regione Abruzzo e organizzato con Invitalia (Agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa), il Medio Credito Centrale, l’Assovasto, la Camera di Commercio di Chieti e Pescara e l’Ordine provinciale dei dottori commercialisti di Vasto. “Affronteremo l’argomento sotto diverse angolazioni con un’attenzione particolare allo studio della creazione di nuove imprese giovanili – aggiunge il dott. Paradiso – e ai contributi per i grandi progetti di sviluppo”.

Tre le linee di riferimento: aiuti (a fondo perduto) per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, organizzazione e ristrutturazioni aziendali; incentivi a sostegno dei progetti di ricerca con l’inserimento di ricercatori all’interno dell’impresa; programmazione fondi europei 2021/2027 promossi dalla Regione Abruzzo.

Interverranno il dott. Giampaolo Pavia, direttore Medio Credito Centrale, il dott. Paolo Praticò, responsabile incentivi di Invitalia, il dott. Germano De Sanctis, direttore Dipartimento attività Produttive Regione Abruzzo, e l’assessore regionale alle Attività produttive Mauro Febbo.

A dare i saluti di benvenuto il sindaco della Città di San Salvo Tiziana Magnacca, il commendatore Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti e Pescara, Francesco Pietrocola, presidente Ordine Dottori Commercialisti di Vasto, e il dott. Giuseppe La Rana, direttore di Assovasto.