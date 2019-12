Vigili del Fuoco e Guardia Costiera celebrano Santa Barbara: "Il vostro è un servizio prezioso"

Anche quest'anno Vigili del fuoco e Guardia Costiera di Vasto hanno celebrato insieme la solennità di Santa Barbara, loro protettrice. Nella concattedrale di San Giuseppe, Don Gianfranco Travaglini e Don Gianni Sciorra hanno celebrato la messa a cui hanno partecipato gli uomini dei due corpi, il sindaco di Vasto Francesco Menna e il vicesindaco di San Salvo Maria Travaglini, il presidente del tribunale Bruno Giangiacomo, i rappresentanti dell'amministrazione comunale, delle forze dell'ordine e delle associazioni combattentistiche e d'arma.

Nell'omelia Don Travaglini ha ricordato i tre vigili del fuoco morti un mese fa ad Alessandria, Marco, Matteo e Antonio e ha poi sottolineato come, nella battaglia tra i bene e il male - di cui parlavano le letture - "è Dio che vince. Ma vince con noi, con la legge dell'amore". Ha poi ricordato il martirio di Santa Barbara che "comprende questo grande insegnamento e compromette la sua vita per Cristo e la legge dell'amore. Affronta con coraggio il pericolo di un padre che non accettava la sua scelta di conversione". Barbara, rinchiusa in una torre, scampa ad un incendio ma poi viene decapitata dal padre stesso che, però, muore colpito da un fulmine.

"Ogni anno ci ritroviamo in questa occasione - dice Don Travaglini - che è anche un momento per una revisione di vita. Il vostro è un servizio prezioso, è molto di più di un lavoro come modo per guadagnarvi da vivere per voi e le vostre famiglie. Vi adoperate ogni giorno per difendere da pericoli di ogni genere e lo fate con generosità, altruismo, coraggi, volontà di bene. E vi dico che essere generosi e sacrificarsi non è mai una perdita".

Al termine della celebrazione sono state lette la preghiera del marinaio e la preghiera del vigile del fuoco. Il capo distaccamento dei vigili del fuoco di Vasto, Mario Di Domenico, ha poi letto il messaggio di cordoglio del Capo dipartimento nazionale per i tre colleghi che hanno perso la vita nel compiere il loro servizio. E poi la comandante della Guardia Costiera di Vasto, Francesca Perfido, ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno voluto partecipare a questo momento di condivisione nel nome di Santa Barbara, esprimendo il suo affettuoso pensiero all'equipaggio che ogni giorno opera con lei con passione e dedizione.