Natale, il calendario degli eventi del Comune di Cupello

È stato reso noto il cartellone festivo e natalizio del Comune di Cupello. Si è partiti il 23 novembre con Women in Love, si chiuderà l'11 gennaio sempre con le serate di passione e teatro.

"In mezzo tante occasioni di divertimento per favorire momenti di unione in cui la comunità può ritrovarsi – spiega l'assessore Stefano Di Francesco – Anche quest’anno, grazie alla preziosa collaborazione con le associazioni locali, siamo riusciti a realizzare un calendario ricco di eventi e a bassissimo dispendio economico per il nostro Comune. Occorre sottolineare che gli eventi sono fruibili da tutti, dai più piccoli agli adulti. Momenti teatrali, ricreativi, musicali per vivere la Cupello delle tradizioni e della gioia, e con animo sereno preparare l'anno che verrà".