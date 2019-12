Menna e Marchesani: "In Comune concorsi per assumere 40 persone"

Quaranta assunzioni in municipio, di cui dieci già fatte tramite le liste di mobilità. Le rivendicano il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e l'assessora al Personale, Lina Marchesani, rispondendo alle polemiche di Fratelli d'Italia.

"Ricordiamo - ricordano in una nota i due amministratori comunali - le molteplici procedure concorsuali in atto presso il Comune di Vasto, quali le assunzioni di: 15 agenti della Polizia Locale, un dirigente amministrativo, 5 amministrativi a tempo indeterminato, 5 operai qualificati a tempo indeterminato. In prossima uscita i concorsi per due tecnici geometri, un amministratore contabile, un dirigente del settore tecnico. Senza contare almeno 10 assunzioni per mobilità già concluse, ivi compresa l’assunzione di un funzionario tecnico dell’ex Cotir, a dimostrazione - sostengono Menna e Marchesani - dell’efficacia e efficienza del servizio che, pur lamentando qualche carenza tecnica di tipo informatico, dimostra di avere professionalità da vendere e da mettere a disposizione della comunità locale. Supporto politico all’altezza della situazione. Auspichiamo - concludono sindaco e assessora - che i consiglieri di minoranza facciano del loro meglio per supportare la risposta che si sta donando alla comunità locale senza incartarsi in inutili e pretestuose polemiche".