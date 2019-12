La canzone di Natale di Radio Deejay sulle note dei Boomdabash con il "marchio" di Takagi e Ketra

Le note dei Boomdabash e il marchio di Takagi e Ketra sugli auguri "in musica" di Radio Deejay. La tradizionale canzone di Natale della radio diretta da Linus, ormai un appuntamento irrinunciabile per tutti i suoi ascoltatori, quest'anno è sulle note della canzone portata a Sanremo dai Boomdabash, "Per un milione", divenuta in questa sua versione speciale "Per un milione di auguri" con il testo scritto per l'occasione da Francesco Lancia.

A cimentarsi nel canto è il collettivo "Deejay All Stars" con tutte le voci della radio che - con il coaching di Paola Folli - si sono messe alla prova nell'interpretare la canzone natalizia. E poi il lavoro di editing e mixaggio è stato affidato a Takagi e Ketra, "che hanno saputo restituire il calore del clima natalizio grazie anche al contributo del Coro dei Musici Cantori di Milano, diretto da Loretta Martinez e Mauro Penacca". Per i due produttori, Alessandro Merli e il vastese Fabio Clemente, un altro lavoro che impreziosisce il loro percorso artistico che va avanti a suon di successi e collaborazioni sempre interessanti.

Ad accompagnare il brano, pubblicato ieri, c'è anche il video ufficiale realizzato da Matteo Curti e Davide Fara. Nelle prime ore di pubblicazione sono già migliaia le visualizzazione su tutti i canali social di Radio Deejay per questa canzone che accompagnerà la programmazione musicale durante il periodo natalizio.