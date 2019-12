Futsal Vasto: l’under 19 vince con una goleada, under 17 sconfitta in coppa

Campionato nazionale under 19 | Free Time L'Aquila - Futsal Vasto 0-16

Vittoria con goleada per i ragazzi di mister Giacomucci nella trasferta sul campo dell'Area Sport Monticchio dell'Aquila. I vastesi chiudono il primo tempo sul 9-0, poi gestiscono e incrementano il punteggio fino al 16-0 con cui termina la partita. Mattatore della gara Aquilano con quattro gol, tre gol per Berardino, doppiette per Zurlino e Grosso e una rete a testa per Laccetti, Santovito, Di Santo, Di Fonzo e Tilli. Domenica 8 dicembre i biancorossi chiuderanno il girone d'andata giocando la gara di recupero con la Dem.

Coppa Abruzzo under 17 | Tombesi Ortona - Futsal Vasto 4-2

I biancorossi perdono la gara di andata della Coppa Abruzzo pagando dazio dopo un primo tempo giocato male e chiuso sotto di 3 gol. Nella ripresa i ragazzi di mister Porfirio rientrano in partita con Coppola e D'Annunzio, poi però subiscono la rete del 4-2. Il 22 dicembre, nella sfida di ritorno, proveranno a ribaltare la situazione per centrare il passaggio del turno.