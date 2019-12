Centro Laser Terapia, professionalità ed ospitalità al vostro servizio

Chirurgia vascolare, dermatologia e medicina estetica. Sono questi i servizi principali del Centro Laser Terapia, in via Giulio Cesare 98, a Vasto. Il centro, fondato 12 anni fa da al dermatologo Angelo Campanelli e da Nascimento Viera Cilene, trae la sua forza soprattutto dalle numerose apparecchiature laser, poco diffuse in zona, che riescono a soddisfare tutte le esigenze che vanno dall’estetica di base, all’estetica avanzata, dermatologia e terapie vascolari.

Avete bisogno di trattamenti di chirurgia laser dermatologica? Nel Centro Laser Terapia potete risolvere i problemi piccoli problemi di verruche, couperose, potete cancellare i vostri tatuaggi e e sottoporvi persino ad un esame di epiluminescenza digitale, la cosiddetta mappatura dei nei. A disposizione dei clienti c’è anche un nutrizionista pronto a dare i propri consigli su diete personalizzate ed esame specifico su massa grassa e massa magra di ognuno.

Grande spazio anche alla medicina estetica con trattamenti peeling viso, filler, bio rivitalizzanti, mesoterapia, trattamenti corpo di criolipolisi, cavitazione medica (altrimenti detto, sciogligrassi) e radiofrequenza medicale.

Il Centro Laser Terapia, per i suoi prodotti professionali, le tecnologie altamente sicure e di alta qualità, risulta essere tra i più accreditati della zona, con clienti che arrivano da tutto l’Abruzzo per l’alta specializzazione del centro stesso.

Ma quali sono i macchinari che fanno del Centro Laser Terapia un vero punto di riferimento? Ad esempio il laser per la carbossi terapia che, grazie alle sue onde, agisce su cellulite, smagliature, pelle a buccia d’arancia, calvizie e cicatrici. Oppure il laser Neodimio Yag che utilizza una lunghezza d’onda a 1064 nm che permette il trattamento delle lesioni vascolari del viso e delle gambe; il ringiovanimento cutaneo e l’espiazione anche dei fototipie scuri. Risulta indicato in particolare nel trattamento di lesioni vascolari di diversa origine nell’aera del viso, del tronco e delle gambe. Rilevante anche il “Synerion Candela”, un laser ad Alessandrite. È l’ideale per l’epilazione permanente distruggendo il bulbo ma preservando la pelle circostante. Inoltre può essere utilizzato per rimuovere le lesioni pigmentate, compresi segni dell'età, lentiggini e danni derivati dal sole. E poi c’è il ricercatissimo Hydrafacial. Un potente laser che in tre step e 30 minuti rinnova la pelle con una detersione e un peeling leggero e rilassante; rimuove le impurità dai pori con una suzione indolore, nutre la palle con un’intensa idratazione ed infine, satura la superficie della pelle con antiossidanti per massimizzare lo splendore.

Insomma, un centro che per professionalità, qualità del servizio, ambiente clinico e trattamenti all’avanguardia è senza dubbio tra i migliori del territorio. Ma nel Centro Laser Terapia di via Giulio Cesare, non troverete solo professionalità e tecnica, ma anche una grande e calorosa ospitalità e si sa che in fondo il sorriso è sempre il migliore dei biglietti da visita.