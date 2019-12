"Together for Christmas": l’8 dicembre concerto di The New Gospel choir e Blue Voices

Domenica 8 dicembre alle ore 21, nell'auditorium della Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, si terrà il concerto organizzato dal coro gospel The New Gospel Choir di Vasto. Dopo l'esperienza del Vasto Gospel Festival, che si è tenuto lo scorso mese di maggio, è iniziata una collaborazione tra il coro vastese ed il coro The Blue Voices di Roseto. Le due formazioni si presenteranno insieme nel concerto dell'8 dicembre con un un repertorio particolarmente ricco. I due cori canteranno prima separatamente per poi fondersi insieme e dare vita ad un unico "Mass choir".

I Blue Voices, diretti da Rita Grue, saranno accompagnati da Alessandro Toccaceli al pianoforte e tastiere, Roberto Poliandri alla chitarra, Lorenzo Poliandri alla batteria, Amerigo Salemme al basso.

I The New Gospel Choir, diretti da Dora Mincucci, saranno accompagnati da Mauro Gallo al pianoforte, Ivano Sabatini al basso, Nicola Cordisco alla Chitarra e Davide Marcone alla batteria.

Per info e biglietti

tenewgospelchoir@gmail.com

pagina facebook - clicca qui