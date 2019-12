Vasto, 5 palchi per il Siren Festival dal 23 al 26 luglio 2020. I primi nomi degli artisti

Ora ci sono anche le date. Il Siren Festival 2020 si farà a Vasto dal 23 al 26 luglio 2020 e sarà organizzato all’associazione Stardust Productions, che ha ideato l'evento.

“Il Festival - commenta il sindaco, Francesco Menna - è diventato un appuntamento di rilevanza internazionale che ha portato la nostra città alla ribalta del panorama musicale europeo ed internazionale. Un evento consolidato dell’estate vastese, con la presenza di migliaia di persone, appassionate del genere musicale indie-rock, provenienti dall’Italia e dall’estero che avranno l’occasione di rilassarsi sulle nostre spiagge, godere delle bellezze del centro storico e del nostro mare”.

“L’associazione Stardust Productions attualmente in stretto contatto con agenzie di concerti internazionali e nazionali - spiega l'assessore ai Grandi Eventi, Carlo Della Penna - si impegnerà dell’organizzazione e programmazione di una line up con artisti del calibro quali Explosions in the Sky, Stereolab, Yo La Tengo, Jim Jarmush, Verdena e molti altri. L’onere finanziario a carico del Comune ammonta a 70mila euro. Sono previsti 5 palchi, un mercato vintage in Piazza Rossetti con stand di food e beverage, oggetti di antiquariato”.