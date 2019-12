Rinvenuto un proiettile esplosivo della Seconda Guerra Mondiale nel centro abitato di Lentella

Intervento dei carabinieri stamattina a Lentella per delimitare l'area del ritrovamento di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale. A un primo sguardo si tratterebbe di un proiettile perforante anticarro – della lunghezza di 40-50 cm – tornato alla luce per uno smottamento del terreno.

L'area si trova in un piccolo appezzamento tre le abitazioni di via Sant'Antonio e circonvallazione Palmiro Togliatti. Questa mattina, i militari della stazione di Fresagrandinaria sono intervenuti su segnalazione degli amministratori e di alcuni cittadini.

Il sindaco Carlo Moro e l'assessore Marco Mancini hanno accompagnato i carabinieri sul posto che hanno delimitato la zona per impedirne l'accesso per poi contattare gli artificieri dell'Esercito di Foggia; saranno loro a valutare l'eventuale presenza di esplosivo e le misure da adottare per la rimozione.