Marie Hélène da oggi non mangia e non beve: sciopero della fame davanti alla sede della Regione

Marie Hélène Benedetti, da oggi, non mangia e non beve. L'ultimo tentativo di evitare la protesta plateale è andato a vuoto.

"Sto andando a Pescara a fare lo sciopero della fame e della sete", dice a Zonalocale oggi, pochi minuti prima delle 13, la mamma di Thomas, il bambino autistico di 3 anni per il quale una sentenza del Tribunale di Vasto ordina cure in città senza continui e costosi viaggi a Pescara. La donna, come ha spiegato la scorsa settimana in un'intervista [VIDEO], ritiene che la struttura cui il figlio era stato assegnato non sia idonea per il tipo di autismo da cui è affetto e chiede l'affidamento a un altro centro.

Marie Héléne ha parlato con Dario Verzulli, presidente dell'associazione Autismo Abruzzo Onlus, che si è recato nella sede del Distretto sanitario di base di Vasto, dove "non sono state accettate - afferma la signora Benedetti - le modalità indicate dall'assessora regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, per la presa in carico di mio figlio. Non andrò via di li fino a quando non avrò la presa in carico di mio figlio fra le mani". Sul suo profilo Facebook, nell'annunciare la protesta, scrive: "Non mi telefonate, ho bisogno della batteria del cellulare".