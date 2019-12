Gli eventi natalizi a San Salvo di quest’anno

Questa mattina, nell'aula consiliare del comune di San Salvo, si è svolta la presentazione del programma degli eventi festivi per la stagione 2019-2020. Si inizierà da sabato 8 dicembre, con la festa natalizia organizzata dal Centro Commerciale Insieme, per poi proseguire la domenica con la fiera degli Ambulanti in città, organizzata da Confcommercio. Sabato 14 si entra nel vivo del Natale con La carrozza di Babbo Natale per le vie del centro, evento che coinvolgerà soprattutto i più piccini.

Venerdì 20, rievocazione storia e fuoco di San Tommaso, in piena tradizione natalizia. Durante lo stesso weekend avrà luogo la fiera del cioccolato e la rappresentazione del Presepe vivente. Martedì 24 dicembre per le strade centrali saranno presenti, sempre per i più piccoli, i personaggi più celebri dei cartoons, mentre sabato 28, nella chiesa di San Giuseppe, ci sarà il concerto Gospel "The precious gospel singers". Il cinque gennaio, sempre in zona centrale, La Pasquetta, a cura degli Amici della Pasquetta, oltre alla seconda edizione della Tombola umana (Palestra Via Verdi) e la premiazione del concorso Arti presepiali (Museo Civico Porta della Terra). Infine, tutti i giorni a partire dall'8 dicembre, fino alla fine delle festività natalzie, il 6 gennaio, sarà presente in Piazza Papa Giovanni XXIII la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il programma è stato redatto dagli assessorati al Turismo e delle Attività produttive e Cultura.

Per leggere il programma completo clicca qui.