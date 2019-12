CreativaMente: una serata di musica per sostenere l’associazione Avi Alzheimer

CreativaMente è il titolo della serata di musica e solidarietà organizzata dall'associazione Un Buco nel Tetto per sostenere le attività dell'associazione Avi Alzheimer Vasto Italia. Venerdì 6 dicembre, alle 21, all'auditorium San Paolo apostolo, si alterneranno sul palco band e solisti per regalare al pubblico una serata che attraverserà tanti generi musicali. Il biglietto - costo 10 euro - sarà devoluto all'Avi Alzheimer, associazione vastese che da anni si occupa di sostenere i malati di alzheimer e le loro famiglie attraverso incontri - come il Caffè Alzheimer - e altre attività.

L'associazione Un buco nel tetto, impegnata in progetti di solidarietà a km.0, ha voluto promuovere questa iniziativa con la consapevolezza che, con un piccolo impegno da parte di tutti, si possono ottenere grandi risultati.

Abbiamo incontrato Roberto Colanzi e Luciana Salvatorelli, di Un buco nel tetto, Francesco Marchesani, che si occupa del coordinamento artistico della serata, e Paolo Pasquini, musicista de I Taverna e di Acoustic Vibes, per farci presentare la serata del 6 dicembre.

I biglietti sono disponibili in prevendita al Bar Mirò. Per info 3495401468