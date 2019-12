Al concorso Ballet-Ex di Roma brillanti risultati per le allieve della Tersicore

Brillante partecipazione delle allieve della scuola di danza Tersicore asd al concorso Ballet-Ex di Luisa Signorelli. Al teatro Viganò di Roma le ragazze vastesi, guidate dall'insegnante Anna Chiara Marchesani, hanno ottenuto riconoscimenti in diverse categorie. Le bimbe della categoria baby hanno conquistato il premio al miglior talento con una menzione speciale dopo aver stupito la giuria con la loro porva. Secondo posto nel "premio al miglior talento" per il gruppo juniores. Poi tre riconoscimenti personali. Elena Minenna si è classificata seconda nella categoria juniores con il suo assolo, stesso piazzamento nella categoria senior per Alisia Calvano e terzo posto a Francesca Molino per l'assolo nella categoria juniores.

"Sono molto contenta dei risultati e del modo in cui le ragazze e le bambine affrontano questo tipo di esperienze - commenta Anna Chiara Marchesani - . Ora pensiamo a chiudere l’anno scolastico aprendo le lezioni ai genitori che possono vedere il lavoro svolto fino ad ora. E apriamo le lezioni anche al pubblico, pertanto invitiamo chiunque voglia assistere alle lezioni di qualsiasi livello e età a venire a rivolgersi alla segreteria della scuola".