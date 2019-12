Violenza sulle donne, a Lentella altre due panchine rosse e l’appello: "Denunciate sempre"

"La denuncia è l'unico mezzo per sconfiggere una cultura che predilige il silenzio e rischia di far passare come normalità la violenza dell'uomo sulla donna". È l'appello che ieri è stato ripetuto più volte dal vicesindaco di Lentella, Alessio Bevilacqua. L'occasione è stata la benedizione di due panchine rosse in via Roma (dietro la chiesa dei Santi Cosma e Damiano) – che si aggiungono a quella installata l'anno scorso sul belvedere – in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne celebratasi il 25 novembre.

La denuncia, quindi, come strumento contro gli abusi al quale ricorrere sin dalle prime avvisaglie. Per questo motivo, sulle panchine è stata apposta una targhetta che riporta il numero di telefono antiviolenza: 1522.

Ieri mattina, il sindaco Carlo Moro insieme alla giunta e alle consigliere comunali Fiorella Porcaro, Stefania Zappetti, Maria Giovanna Romano e Fausta Roberti hanno presentato le nuove panchine alla cittadinanza. Dopo gli interventi istituzionali, la lettura di alcuni monologhi e la parentesi musicale di Lorenza Battista, i nuovi arredi urbani sono stati scoperti venendo poi benedetti dal parroco don Simone Calabria.