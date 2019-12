Natale a Vasto: con concerti e animazione tornano il volo dell’Angelo e della Befana

Concerti nelle piazze e itineranti, animazione e il villaggio di Babbo Natale. E poi il Volo dell'Angelo e l'arrivo della Befana in volo. È stato presentato questa mattina il calendario degli appuntamenti natalizi a Vasto in una conferenza stampa in Municipio a cui hanno preso parte gli amministratori comunali e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

IL CALENDARIO - CLICCA QUI

Si inizia venerdì 6 dicembre con la Zurbazò Christmas Band nel centro storico. Domenica 8, alle 17, l'accesione dell'albero di Natale addobato dai bambini e il Carillon Vivente. Appuntamenti in centro anche nel fine settimana 14-15 dicembre e in quello del 20-21 dicembre. Arriverà Babbo Natale nelle scuole, con doni per i bambini e, domenica 22 dicembre, ci sarà il Villaggio di Babbo Natale in piazza Rossetti. Tanti i concerti, con cori polifonici e cori gospel e l'immancabile musica di zampogna e ciaramella che animerà a più riprese le vie del centro.

Il 23 dicembre tornerà l'affascinante volo dell'Angelo (alle 18 in piazza Rossetti). Si replicherà, ma in questa occasione con l'arrivo della Befana, il 5 gennaio. Il 24 dicembre, alle 18, la deposizione del Bambinello nel Presepe in piazza Rossetti. Il 26 dicembre, il 1° e 6 gennaio, appuntamento con il presepe vivente.

Da ieri i negozi del centro storico saranno aperti tutti i giorni, il 24 dicembre apertura con orario continuato.

seguono aggiornamenti.