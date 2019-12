Il Norbello di Gaia Smargiassi imbattuto e primo nella A2 di tennistavolo

Continua spedita, nella serie A2 di tennistavolo, la marcia del Norbello in cui milita la vastese Gaia Smargiassi. La formazione sarda, nell'ultimo concentramento del girone C - la settimana scorsa a Napoli - ha conquistato un pareggio per 3-3 contro le Alfiere di Romagna A e poi ha battuto 4-2 le padrone di casa del P.G. Frassati. Nella gara contro le romagnole c'è stata l'inaspettata sconfitta per 3-2 della giocatrice vastese contro Bianca Bracco. Gaia Smargiassi si è però rifatta battendo con lo stesso punteggio Laura Galiano.

Sono andate ancora meglio le cose nella sfida contro la sua ex squadra. Nel primo incontro la vastese ha superato per 3-1 la forte Natalia Riabchenko, poi ha battuto 3-2 Simona Ettari conquistando così due punti preziosi per il successo della sua squadra che, nel concentramento di Napoli, ha schierato anche Marialucia Di Meo e Asia Bertolaccini.

Il Norbello, quando mancano quattro giornate alla fine del campionato - suddivise in due concentramenti - guida la classifica con due lunghezze sulle Alfiere di Romagna A. Si tornerà a giocare il prossimo 9 febbraio a Spadafora (Messina) con Smargiassi e compagne che dovranno vedersela con Acsi Pisa e Muravera.