A Pollutri è tempo di festa in onore di San Nicola con la tradizionale cottura delle fave

Fervono i preparativi a Pollutri per la tradizionale festa di San Nicola. Il 5 e 6 dicembre, in paese, si rinnoverà la devozione per il Santo attraverso il rito della cottura delle fave. L'appuntamento clou sarà quello di giovedì 5 dicembre quando, alle 18.30, nel piazzale della chiesa SS. Salvatore, inizierà l'accensione dei fuochi che permetteranno di cuocere le fave nei grandi calderoni.

Come sempre ci sarà una sfida tra i diversi "gruppi" addetti alla cottura delle fave per sancire chi sarà riuscito a portare a termine per primo l'operazione. Quello della cottura delle fave, alla vigilia della festa di San Nicola, è un rito antico che ricorda la carità cristiana e l'attenzione agli ultimi del Santo di Myra. Poi le fave saranno distribuite nella Casa di San Nicola.

Venerdì 6 dicembre, alle 8 ci sarà la santa messa seguita dalla distribuzione della "devozione" in tutte le case del paese. Alle 11 la messa seguita dalla processione e, alle 17.30, la chiusura con la messa.