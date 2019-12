"Qui siamo al buio da 4 giorni: per strada si va in giro con le torce dei telefoni"

"Qui siamo al buio da quattro giorni", racconta una residente di corso Mazzini a Vasto.

Il blackout della pubblica illuminazione riguarda la zona attorno all'incrocio tra lo stesso corso Mazzini e via San Rocco: un tratto di quest'ultima strada è "completamente al buio. I pedoni vanno in giro con la torcia del cellulare accesa. È un pericolo, considerate anche le condizioni in cui versa il marciapiede".

La richiesta è di un'immediata riparazione per consentire la circolazione stradale di veicoli e pedono in sicurezza.