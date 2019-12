"Con la nuova Tac a 128 strati il dg della Asl dimostra di mantenere le promesse"

"Come promesso poco più di un mese fa, é arrivata la nuova Tac 128 strati. Il direttore Schael ha mantenuto la promessa e non possiamo che gioirne perché questo nuovo apparecchio consentirà una diagnostica più precisa e completa e diminuirà probabilmente le lista d’attesa".

Il Comitato di lotta per l'ospedale del Vastese esprime soddisfazione per l'avvio dei lavori di installazione del nuovo macchinario di diagnosi. "L’apparecchiatura - si legge in una nota di Tascione, Tagliente, Villani, Ottaviano e Candeloro - è stata oggi sistemata all’interno dei locali ristrutturati ed aspetta di essere montata nei prossimi giorni, entro 15 giorni per l’esattezza per l’installazione di tutte le componenti. Finalmente la Asl comincia a mostrare maggiore attenzione nei riguardi dell’ospedale San Pio e della anità nel Vastese. Lo rimarchiamo con soddisfazione perché questo primo risultato arriva anche come effetto delle rivendicazioni che stiamo portando avanti dal 2017. Siamo assolutamente consapevoli - precisano i rappresentanti del comitato - che l’arrivo della nuova Tac non risolve i problemi del nostro presidio sanitario, ma riteniamo che esso, unitamente all’invio di 3 medici radiologi, sia un segnale significativo della affidabilità del nuovo manager e della amministrazione regionale che non fanno evidentemente, come altri nel recente passato, promesse a vanvera".