Pari a reti bianche per il Casalbordino, triplo Molino spinge il San Salvo

Si interrompe la scia di vittorie consecutive del Casalbordino, ma non quella dei risultati utili. I giallorossi guadagno un punto dalla sfida casalinga odierna col Villa. Le reti restano inviolate e al fischio finale è 0 a 0. Poco male per i casalesi che finora hanno monopolizzato il campionato: i punti di vantaggio sulla seconda (lo ScafaPassoCordone) sono ora 8 in attesa del recupero del match con l'Ortona. I giallorossi l'8 dicembre andranno a far visita al Raiano fermo a quota 12.

Esulta il San Salvo che in casa vince nettamente contro il San Giovanni Teatino per 3 a 0. Il protagonista assoluto è stato il bomber Alessandro Molino che imprime il proprio marchio sulla gara con tre reti che proiettanto i sansalvesi a -3 dalla quota play off. Domenica prossima sfida arriverà il Villa che oggi ha fermato la capolista.

LA 15ª GIORNATA

Bucchianico - Athletic Lanciano 4-1

Casalbordino - Villa 0-0

Fossacesia - Casolana 3-3

Miglianico - Elicese 2-1

Ortona - Raiano 3-1

Ovidiana Sulmona - Virtus Ortona 5-1

San Salvo - San Giovanni Teatino 3-0

Silvi - Fater Angelini 2-1

Val di Sangro - ScafaPassoCordone 0-3

LA CLASSIFICA

Casalbordino 38*

ScafaPassoCordone 30

Ovidiana Sulmona 29

Elicese 27

Silvi 27

Villa 26

San Salvo 24

Miglianico 23

Ortona 23*

Val di Sangro 21

Fater Angelini Abruzzo 19

Fossacesia 17

Casolana 15

San Giovanni Teatino 14

Raiano 12

Bucchianico 10

Virtus Ortona 6

Athletic Lanciano 1

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Athletic Lanciano - Miglianico

Casolana - Silvi

Elicese - Fossacesia

Fater Angelini Abruzzo - Val Di Sangro

Raiano - Casalbordino

San Giovanni Teatino - Ovidiana Sulmona

San Salvo - Villa

ScafaPassoCordone - Ortona

Virtus Ortona - Bucchianico