La spiaggia ripuliti dai "residui" dell’estate: a Vasto Marina operazione #iononrestoaguardare

Bottiglie, gonfiabili, grucce e parti di ombrelloni. E poi retine, cannucce, perfino pneumatici e tanto altro ancora. E'quanto hanno trovato - e portato via - i cittadini che questa mattina hanno partecipato all'operazione #iononrestoaguardare, lanciata dal movimento "spontaneo" che già nei mesi scorsi ha chiamato a raccolta i vastesi per la pulizia volontaria di alcuni degli angoli più belli del territorio.

Appuntamento alle 10 in lungomare Duca degli Abruzzi e poi, con guanti, sacchi e la maglietta dedicata alla giornata, tutti a caccia di immondizia tra la pista ciclabile e le dune di Vasto Marina. Complice la giornata di sole un buon numero di persone ha partecipato all'iniziativa, tra loro anche gli scout del gruppo Agesci Vasto 1.

A fine mattinata dalla spiaggia sono stati portati via e affidati alla Pulchra numerosi sacchi pieni dei "residui" della stagione estiva che, i soliti incivili, hanno abbandonato in spiaggia noncuranti del rispetto dell'ambiente. "Siamo convinti - spiegano i promotori dell'iniziativa - che sia compito di tutti impegnarsi per rendere un po' più pulito il nostro territorio". Un messaggio che viene condiviso da sempre più cittadini che, in gruppi organizzati o iniziative spontanee, trovano l'occasione per prendersi cura di qualche zona della città.

Da parte dei promotori di #ionorestoaguardare c''è la soddisfazione per la riuscita della giornata e l'appuntamento alla prossima occasione con l'invito a tutti i cittadini a prendersi cura dell'ambiente anche con piccole azioni contribuendo così al bene comune.