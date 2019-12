In "Cologno" Le Colonne cantano una generazione lontana da casa

Tre videoclip - che accompagnano altrettanti singoli - in cinque mesi per Le Colonne. Il nuovo progetto musicale dei vastesi Matteo e Andrea Colonna è partito con tanta intensità e la voglia di far conoscere - in parole, musica e immagini - quanto è nato negli ultimi tempi dall'incrocio della loro creatività musicale con la penna di Nicola Stivaletta.

Dopo l'esordio con Il Collloquio [LEGGI E GUARDA IL VIDEO] e il frizzante passaggio attraverso Il mio tempo qui [LEGGI E GUARDA IL VIDEO] si torna alle atmosfere milanesi con il nuovo brano, Cologno.

Questa volta niente lancio sui social, ma una comunicazione nel mistero per una canzone che ha già il sapore di una hit. Ancora una volta la band vastese conferma le sue intenzioni, lanciando un messaggio chiaro sul disco che sta nascendo, tassello dopo tassello: sarà un vero e proprio concept album su Milano.

Questa nuova canzone - per chi l'ha ascoltata e già si è lasciato rapire dal suo sound - rappresenta un’intera generazione, quella che ha lasciato casa per trovarne un’altra nelle periferie della grande città, proprio come Cologno. "Un pezzo che descrive perfettamente una giornata tipo, proprio come racconta il videoclip girato interamente a Milano con l'ormai consolidata collaborazione di Impresso Visual. Piccoli gesti quotidiani che sfidano tutto il resto: zucchero e caffè, la sveglia alle otto, romanzi e giradischi. Ma questo è anche un pezzo che invita tutti a coltivare i propri sogni e non lasciarli chiusi in un cassetto, che magari è proprio quello di un ufficio. Licenziarsi, mollare tutto e partire per New York?".

Qualche risposta è nascosta tra le pieghe di una canzone [ASCOLTA] "che vi farà compagnia quando vi sentirete spaesati nel caos di una grande città".