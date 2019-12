Alla festa di Natale dello Juventus Club Vasto l’ospite d’onore sarà Totò Schillaci

Il nome di Totò Schillaci sarà legato per sempre, nei ricordi degli italiani, alle Notti Magiche del 1990 quando la Nazionale fece sognare a lungo il Paese nel Mondiale giocato in casa. L'ex calciatore siciliano sarà l'ospite d'onore della festa di Natale dello Juventus official fan Club Vasto che sta vivendo con entusiasmo il suo primo anno di attività.

Il 21 dicembre Schillaci incontrerà i soci del club che parteciperanno alla cena all'Hotel Lido di Vasto Marina per una serata all'insegna dei ricordi a tinte azzurre e bianconere. Schillaci, proveniente dal Messina, arrivò alla Juventus nella stagione 1989/1990 trovando la sua consacrazione a suon di gol a Italia '90.

"Totò, da grande ex bianconero, ha accettato con entusiasmo il nostro invito, felice di condividere con noi le fantastiche emozioni che questo primo anno di vita ci sta regalando - annunciano i responsabili del club - . Lo accoglieremo calorosamente sulle indimenticabili note di Notti Magiche, che tennero molti di noi incollati ai teleschermi e alle speranze fino alla fine".



Per partecipare all'evento contattare Nicola (3930844107), Francesco (3462310898) o Gilberto (3477654725)