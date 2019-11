Teatro Rossetti, al via stasera la stagione di prosa con "La Maison de Santé"

Stasera l'inaugurazione della Stagione di Prosa al Teatro Rossetti. In scena, alle 21, La Maison de Santé, libero adattamento teatrale a cura di Marco Vallarino del racconto di Edgar Allan Poe: “Il sistema del dottor Catrame e del professor Piuma”

Personaggi e interpreti: NEGAR AZIMI RAD (Madame Sybill)

ASIA CORONELLA (Madame Joyese)

LUIGI COSIMELLI (Monsieur Tourette)

TULLIA DI NARDO (Madame Salsafette)

SEBASTIAN MARZAK (Ospite)

MASSIMO RISI (Pierre)

ALESSIO STABILE (Dott. Maillard)

Regia e adattamento del testo MARCO VALLARINO

Trama: Durante un viaggio nel sud della Francia dell’ottocento, un giovane viaggiatore curioso del mondo giunge in cerca di ospitalità presso la Maison de Santé, un castello fatiscente gestito dal Dottor Maillard, eccentrico direttore dell’istituto famoso in tutta la Francia per il suo “sistema morbido”, un metodo all’avanguardia per gestire i disturbi mentali dei suoi pazienti.

In scena la ricerca della vera realtà: quella del savio per cui tutto ha e deve avere una logica? O quella del folle capace di penetrare oltre le apparenze e rivelare aspetti insospettati dell'esistenza? Un giovane ospite “normale” in cerca di risposte. Riuscirà a districarsi dalla rete in cui è inconsapevolmente caduto o rischierà di perdersi in una spirale senza via d'uscita? E' possibile riuscire a capire la logica dei folli, senza cadere nella seduzione della follia stessa? Nel monologo finale dell’ospite l’epilogo della storia e forse una possibile risposta...

Posto unico € 15 (studenti € 10).

La biglietteria del Teatro apre un’ora prima dello spettacolo.

Acquisto on-line sul sito del Teatro Rossetti (www.teatrorossetti.it) oppure su: https://www.diyticket.it/events/Teatro/1000375/abbonamento-prosa-teatro-rossetti

Info tel: 0873/566140